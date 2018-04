Maltempo sino a giovedì, cielo sereno per il week-end

Dopo la tregua di clima stabile per le festività pasquali, il maltempo è arrivato anche sul Lecchese. La pioggia ha iniziato a cadere in tarda mattinata e continuerà a farlo sino a giovedì, quando sono previste le prime schiarite.

La temperatura è in leggera diminuzione rispetto al week-end scorso, con massime che, nella giornata di mercoledì, difficilmente supereranno i 10° C.

Giovedì il clima andrà verso un progressivo miglioramento, anche se non sono da escludere improvvisi acquazzoni; sereno in serata e fino a domenica sera, con temperature miti e in linea con la stagione.

Anche il prossimo week-end, dunque, si preannuncia assolutamente godibile.