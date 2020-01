L'anno nuovo comincia con cielo limpido anche sul Lecchese

Il 2020 inizia nel segno dell'alta pressione. Almeno per i primi dieci giorni di gennaio il clima garantirà infatti bel tempo, con cielo sereno e sgombro da nuvole.

Le temperature massime si manterranno su valori stagionali, attorno ai 6/8° C, fino al weekend, per poi alzarsi leggermente a inizio della prossima settimana, mentre le minime si attesteranno attorno a 0° C con gelate notturne. Possibile formazione di banchi di nebbia in pianura.

L'assenza prolungata di precipitazioni prevista dagli esperti ha già fatto suonare un piccolo campanello d'allarme sul fronte dell'inquinamento atmosferico, dopo i dati positivi del 2019 per quanto concerne le polveri sottili (Pm 10) in virtù dei mesi autunnali molto piovosi. Rimane allerta, complice il clima secco, l'allerta per il rischio incendi boschivi.