Allerta rischio idrogeologico e temporali forti: alle porte un weekend di maltempo

Alla splendida giornata di venerdì, con cielo limpido e temperature gradevoli, non farà seguito un weekend altrettanto bello sul Lecchese.

La sala operativa regionale di Protezione civile ha emesso infatti due allerte di colore giallo (rischio ordinario) per temporali forti, in vigore dalle ore 17 di sabato 6 giugno, e per rischio idrogelogico, in vigore dalle 14 di oggi, 5 giugno, sino alle ore 6 di sabato mattina.

L'evoluzione meteo nel weekend

Domani, 6 giugno, flusso occidentale umido in gruaduale rotazione da Sud-Ovest: possibili rovesci sparsi o isolati temporali già da mattino, di debole o moderata intensità e di breve durata; dal tardo pomeriggio media probabilità di temporali forti a partire da Sud sulla pianura (e in misura minore sull'Appennino), a interessare successivamente la fascia prealpina e parte delle Alpi Occidentali.

Secondo gli attuali scenari di previsione meteorologica, vi è una relativa incertezza sulla localizzazione delle aree più interessate: possibile uno scenario con i fenomeni più intensi in serata sul Nordovest, altresì possibile un altro scenario che indica l'inizio dei temporali nel tardo pomeriggio sulla pianura centrale in successivo spostamento verso le Prealpi centro-orientali.

Domenica 07 giugno previsto un flusso sud-occidentale perturbato per tutta la giornata, con fenomeni temporaleschi di moderata o forte intensità, in particolare su pianura e Prealpi. Vento in generale rinforzo da Sud.

L'inizio della prossima settimana sarà ugualmente perturbato, caratterizzato dalla possibilità di rovesci anche di forte intensità, con l'attenzione che rimarrà alta per gestire possibili emergenze.