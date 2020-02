Previsioni meteo: weekend all'insegna della nuvolosità

Sarà un fine settimana perturbato dal punto di vista meteorologico. Mancherà infatti, il cielo sereno. Nella notte fra venerdì e sabato si registrerà un aumento della nuvolosità, a cominciare dai settori occidentali della regione in estensione, nel pomeriggio, al resto della Lombardia.

Stesso copione quello che si verificherà domenica, con poca nuvolosità al mattino seguita da un marcato aumento nel corso delle ore pomeridiane. Possibili brevi nevicate oltre i 1.200 metri e pioviggini in serata in pianura. Temperature minime fra -3 e 0° C, le massime, in lieve calo, non supereranno i 10° C.

Da lunedì è previsto un miglioramento, con la colonnina di mercurio destinata a risalire su livelli più primaverili.