Torna la pioggia: giovedì una nuova precipitazione sul Lecchese

Torna la pioggia sul Lecchese. Dopo le precipitazioni scese nella giornata di lunedì, e qualche goccia prevista nel pomeriggio di oggi, anche per domani, giovedì, sono attesi rovesci intermittenti, in particolare nelle ore del mattino, con accumuli di pioggia fino a 12 mm. La nuvolosità dovrebbe perdurare sino alla serata. Vento moderatamente sostenuto. Le temperature sono annunciate in calo.

La previsione per giovedì del dettaglio

Tempo Previsto: In mattinata cielo coperto ovunque. Su Alpi, Prealpi, alta pianura occidentale precipitazioni diffuse, localmente intense tra Varesotto e Alto Comasco. Altrove piogge più deboli e irregolari, o del tutto assenti su pianura bresciana e alcune zone della bassa pianura.

Nel pomeriggio molto nuvoloso su Alpi, Prealpi e alta pianura con precipitazioni sparse alternate a pause asciutte, irregolarmente nuvoloso sui restanti settori con temporanee schiarite. In serata residui piovaschi tra Prealpi e alta pianura orientale, asciutto altrove.

Quota neve intorno a 1.500-1.700 metri sui settori centro-orientali, 1.100-1.400 metri su quelli occidentali.

Temperature: Minime in aumento (6/9°C), massime stazionarie (11/14°C, valori fino a 17/18°C sulla bassa pianura). Venti: In pianura venti moderati o forti da Est al mattino, in graduale indebolimento dal pomeriggio. In quota forti venti sud-occidentali (da Centro Meteo Lombardo).

Allerta regionale per vento forte

La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un'allerta relativa ai rischi legati al vento (codice arancione, criticità moderata) e al rischio idrogeologico (codice giallo, attenzione) per quanto riguarda la zona IM-05 (Lario e Prealpi occidentali).