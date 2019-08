Dopo il maltempo torna il sole: nel weekend riecco il caldo africano

Dopo i gravissimi danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, in Valsassina e non solo ci si interroga su quali saranno le condizioni meteorologiche delle prossime ore. Al momento rimangono attive (fino a nuova comunicazione) le allerte di Protezione civile per temporali forti e rischio idrogeologico, entrambe di colore arancione (criticità moderata).

La situazione

Oggi, giovedì 08 agosto residui fenomeni possibili nella notte specie sui settori orientali, ancora sotto forma di rovescio o temporale. In giornata permarrà una certa variabilità/instabilità, specie sui rilievi, con la possibilità di ulteriori rovesci o temporali isolati o al più sparsi più probabili sui settori orientali della regione. In questo caso i fenomeni previsti tuttavia hanno bassa probabilità di risultare di forte intensità. Sui settori occidentali bassa probabilità di fenomeni.

La previsione

Se oggi la giornata sarà gradevole, con temperature massime intorno ai 27° C e un basso livello di umidità dell'aria, da venerdì si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che dal weekend supereranno abbondantemente i 30° C, creando allerte per il caldo intenso: le percepite si aggireranno sui 45° C nelle tarde ore del pomeriggio. Da inizio settimana, poi, il sole si alternerà a nuovi rovesci di carattere temporalesco.