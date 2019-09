Sole e cielo limpido: alle porte una splendida settimana di fine estate

Dopo le bizze del meteo dei giorni scorsi, con un'alternanza quasi schizofrenica di caldo, perturbazioni e improvvisi cali di temperatura, la settimana alle porte si preannuncia più stabile e regalerà agli amanti del lago e delle gite in montagna splendide giornate da sfruttare prima dell'arrivo, ineluttabile, dell'autunno.

Da oggi fino a sabato, infatti, l'alta pressione la farà da padrona, regalando giornate soleggiate e cieli piuttosto limpiedi. In rialzo anche la colonnina di mercurio, che tornerà a raggiungere i 27° C di massima, in linea con il periodo dio fine estate. Dal prossimo weekend è previsto invece un peggioramento della situazione meteo, con parziali annuvolamenti e un fisiologico abbassamento delle temperature.