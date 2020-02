Inizio settimana all'insegna dell'instabilità, ma le temperature restano sopra la media

Inizio settimana all'insegna dell'instabilità, con un miglioramento previsto da metà. Oggi, 10 febbraio, i lecchesi si sono risvegliati con cielo coperto, clima decisamente umido e pioviggini sparse. Le temperature, però, sono in aumento.

Da martedì si comincerà ad assistere a un miglioramento, con vento di favonio in estensione dalla Valtellina a gran parte della zona occidentale della regione. Le massime saliranno ulteriormente, superando abbondantemente i 15° C, ma torneranno a livelli più consoni alla stagione a partire da mercoledì, giornata in cui potrebbero verificarsi ulteriori passaggi nuvolosi.

Da venerdì, invece, le previsioni indicano un deciso rasserenamento del cielo che dovrebber perdurare nel prossimo weekend.