Sul Lecchese una settimana all'insegna di rovesci e temporali

Settimana all'insegna del maltempo sul Lecchese, a causa di un vortice depressionario in transito sulle regioni centrosettentrionali del Paese, che apporta decisa instabilità e un conseguente richiamo di correnti meridionali.

La pioggia, arrivata nella notte fra domenica e lunedì, proseguirà almeno sino a mercoledì, alternando brevi rovesci a temporali anche di forte intensità.

Una tregua è prevista fra mercoledì e giovedì, ma farà seguito un'altra perturbazione che porterà con sé precipitazioni, ancora a carattere temporalesco, tra venerdì e sabato.

Le temperature massime saliranno, fino a superare i 25° C, minime in attestazione sui 14-15° C.