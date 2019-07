Clima sereno e non eccessivamente caldo: weekend col bel tempo

Vi chiedete quale tempo ci aspetta nel weekend alle porte? Cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni indicano chiaramente una situazione di stabilità sul nostro territorio, tra i pochi in Lombardia non interessati dall'allerta per temporali forti pubblicata nella giornata di giovedì dalla sala operativa di Protezione civile di Regione Lombardia.

A Lecco, da venerdì all'inizio di settimana prossima, sarà protagonista il sole con soltanto qualche sporadica nuvola. Le temperature diventeranno ancora più godibili, con minime in leggero aumento (sui 18-20° C) e massime in diminuzione, intorno ai 28° C.

Il clima proporrà dunque giornate estive non eccessivamente calde, l'ideale per una gita fuori porta, un'escursione in montagna o un bagno al lago. I temporali torneranno a colpire il territorio solamente dalla metà della prossima settimana, portando una ulteriore - e sempre gradita - "rinfrescata".