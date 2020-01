L'alta pressione persiste sul Lecchese: cielo sereno per tutta la settimana

Sarà un'altra settimana di bel tempo, all'insegna del sole e dell'alta pressione. Una condizione persistente di anticiclone infatti garantirà cielo sereno anche sul Lecchese, come nei giorni scorsi, con qualche possibilità di annuvolamento o sviluppo di nebbie persistenti in pianura.

Le temperature nei prossimi giorni si manterranno fra i 4 e i 7° C per quanto riguarda le massime, attorno a 0/2° C per le minime.

Attorno a metà settimana i cieli dovrebbero nuovamente tornare pienamente sereni e le temperature massime alzarsi di qualche grado.