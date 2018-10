Settimana variabile ma senza pioggia e con caldo "anomalo"

Mentre la situazione al Sud Italia è critica, con allerta in almeno tre regioni nella giornata di oggi, al Nord il clima continua a essere stabile e mite.

La settimana dal 15 al 21 ottobre sul nostro territorio sarà caratterizzata da variabilità, con cielo sereno alternato a possibili annuvolamenti e continui rasserenamenti.

Le temperature si manterranno alte per la media stagionale, con massime sopra i 20° C. Sono escluse precipitazioni almeno fino alla prossima settimana: questa situazione tuttavia non contribuisce a pulire l'aria dallo smog: non sono tanto le polveri sottili a destare attenzione, negli ultimi mesi, quanto i livelli di ozono (O3) riferiti alla media sulle otto ore.