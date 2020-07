Weekend variabile fino a sabato, da domenica cielo sereno e caldo estivo

Sarà un weekend a due facce, con una prima parte variabile e più fresca, che lascerà spazio a possibili temporali, e una domenica spettacolare che condurrà in una settimana decisamente estiva, anche se per ora - contrariamente alle peggiori previsioni e a quanto accaduto durante le ultime estati - a stazionare sul Mediterraneo c'è l'anticiclone delle Azzorre e non quello africano.

Oggi, venerdì 17 luglio, cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di precipitazioni sui rilievi prealpini, in particolar modo nelle ore del tardo pomeriggio. Sabato 18 luglio nuvolosità in diminuzione nel corso della giornata, ma fenomeni temporaleschi potrebbero condizionare pomeriggio e sera.

Decisamente migliore la domenica, cielo sereno su tutta la Lombardia con rialzo delle temperature massime intorno ai 30-31° C.