Alta pressione anche sul Lecchese: weekend con sole e caldo nella media

Sarà un weekend di sole e di caldo nella media. In sostanza, il weekend perfetto per chi desidera fare un bagno al lago o un'escursione in montagna.

Sabato 17 e domenica 18 agosto le previsioni meteo indicano un clima ideale, simile alla giornata di venerdì 16: cielo prevalentemente sgombro, poche nuvole e assenza di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno a 27-28° C, smentendo così le previsioni di qualche giorno fa che volevano un ritorno dell'anticiclone africano. L'alta pressione regalaerà dunque giornate calde (ma non troppo) e serate piuttosto fresche.

La settimana proseguirà poi con sole alternato a qualche rovescio e temperature in leggero aumento.