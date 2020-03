Sole e tepore primaverile, ma dal weekend tornano pioggia e freddo

Il bel tempo che persiste sul territorio lecchese durerà ancora un paio di giorni. Sia oggi, mercoledì, sia giovedì il cielo continuerà a essere sereno, mentre da venerdì si assisterà a un progressivo peggioramento con il transito di una perturbazione che porterà precipitazioni anche abbondanti nel corso del prossimo weekend.

Il fine settimana si prospetta dunque brutto, e per la prima volta c'è da esserne sollevati: la pioggia dovrebbe far desistere dall'uscire di casa chi ancora non ha capito la gravità della situazione causata dall'epidemia di Covid-19.

Le temperature rimarranno in linea con il periodo di fine inverno sino al weekend, con massime che supereranno i 15° C, per poi crollare a inizio della prossima settimana anche di 10° C. A quote relativamente basse è atteso persino qualche fiocco di neve.