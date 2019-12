Maltempo: bollettino di allerta arancione per rischio idrogeologico

Non accenna a placarsi il maltempo che sta caratterizzando la settimana che porterà al Natale. La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un bollettino di colore arancione (rischio moderato) per rischio idrogeologico nel nostro territorio, valido sino alla mezzanotte del 19 dicembre 2019. Contestualmente, con la medesima scadenza, è attiva una allerta di colore giallo (rischio ordinario) per vento forte.

A livello meteo, resta valida l'allerta marcata per rischio valanghe: il problema principale è la presenza in quota di lastroni da vento sovrapposti, movimenti lenti del manto nevoso basale alle quote medio-basse.

L'evoluzione meteorologica

Un'area di bassa pressione in spostamento da Ovest verso Est determinerà condizioni di tempo instabile per le prossime ore; venerdì è previsto l'arrivo di una nuova intensa perturbazione. Oggi cielo generalmente coperto su tutti i settori con precipitazioni moderate sulla fascia più occidentale (15-20 cm), deboli e in esaurimento dal pomeriggio sui restanti settori (5-15 cm). Limite delle nevicate previsto intorno a 1.700-1.800 metri.

Il manto nevoso alle quote medio-basse risulta fortemente umidificato dai recenti apporti liquidi, più in quota è generalmente più consolidato con presenza negli strati superficiali di recenti accumuli nelle zone sottovento a tutte le esposizioni. Pericolo valanghe principalmente legato alla presenza di nuovi lastroni in quota e scorrimenti basali del manto nevoso alle fasce altimetriche più basse.