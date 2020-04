Perturbazione sul Lecchese: la settimana inizia con il ritorno della pioggia

Vento forte in arrivo, con significative precipitazioni sul Lecchese. La settimana inizierà nel segno del maltempo. La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un'allerta per vento forte valida dalla mezzanotte di lunedì 20 aprile fino alla mezzanotte del 21 aprile per gran parte del territorio lombardo, interessando anche i comuni lecchesi della Brianza.

Lunedì a Lecco è attesa pioggia consistente, precipitazioni in attenuazione nella giornata di martedì e in esaurimento mercoledì. Da metà settimana tornerà il sole, con temperature gradevoli attorno ai 20° C.

Nel frattempo è stato revocato il rischio incendi, che il 18 aprile era diventato di colore rosso, ovvero di allerta massima, anche nel nostro territorio.

La sintesi meteorologica

Dal tardo pomeriggio-sera di oggi 19/04, prevista intensificazione e diffusione delle precipitazioni sul territorio con valori medi compresi tra 10 e 35 mm/24h; particolare interessamento delle zone occidentali e centrali di pianura e rilievi, dove i fenomeni tenderanno a essere più insistenti. Fenomeni meno intensi sulle zone orientali del territorio. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio in particolare nel corso delle prime 12 ore della giornata di domani 20/04.

Non è da escludere qualche locale fenomeno temporalesco nel corso della notte, ma con bassa probabilità di temporali forti. Dalla serata odierna rinforzo della ventilazione da est sulle zone di pianura a partire da quelle orientali. Nella notte e per tutta la giornata di lunedì 20/04, venti tra moderati e forti (velocità medie orarie comprese tra 15 e 40 km/h, raffiche tra 35 e 60 km/h, con punte locali fino a 70 km/h su appennino pavese); possibili locali e temporanei valori superiori. Valori medi orari di velocità simili sono attesi anche sull'alto Garda e su fascia prealpina orientale di confine. Venti in attenuazione in serata di domani 20/04,

persistenti fino alla mattina di martedì 21/04 su appennino pavese.