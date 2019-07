Sole e afa: alle porte una settimana contrassegnata dal caldo africano

Terminata l'allerta per temporali forti che ha caratterizzato la giornata di giovedì 18 luglio (fortunatamente senza eventi di rilievo per il nostro territorio), si prospetta una settimana di stabilità dal punto di vista meteorologico: sole e poche nuvole all'orizzonte.

Sarà, però, una settimana molto calda, più in linea con i valori stagionali di fine luglio: l'anticiclone africano tornerà a stazionare su gran parte dell'Europa centrale, interessando anche l'Italia e in particolare le regioni del nord e del versante tirrenico. Le temperature sono in rialzo già dal weekend alle porte, con minime che difficilmente scenderanno sotto i 25° C e massime intorno ai 33-34° C: le masse di aria umida presenti nell'aria daranno la sensazione di caldo opprimente, con percepite ben superiori ai 45° C.