Crollano le temperature, arriva la neve. Scatta l'allerta della Protezione civile

L'atteso fronte di aria fredda proveniente dall'Europa nordorientale è giunto sulle regioni dell'Italia settentrionale.

È in atto in queste ore un peggioramento della situazione climatica anche nel nostro territorio, con un sensibile abbassamento delle temperature, intorno ai 2-3° C (e sotto lo zero in diversi comuni della Valsassina e della Valle San Martino). Primi fiocchi di neve a quote non elevate, intorno ai 400-500 metri.

Nella giornata di martedì è comunque atteso dai meteorologi un lieve miglioramento della situazione, con schiarite che dovrebbero durare sino a venerdì, quando è prevista una nuova perturbazione che porterà soltanto pioggia. Le temperature, infatti, sono destinate a risalire di qualche grado già da mercoledì.

Allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo di codice giallo per quanto riguarda la zona NV-05 (Prealpi comasche-lecchesi), valida dalle 6.00 di lunedì 19 sino a prossimo aggiornamento.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 19/11, si completa il transito della perturbazione da nordest sulle Alpi giunta in mattinata; tra stasera e domattina nuovo debole e rapido passaggio perturbato da sudovest. In dettaglio, nel tardo pomeriggio-sera di oggi 19/11 deboli nevicate residue sul Nordovest (associate prevalentemente alla perturbazione in transito oggi); per la giornata di domani 20/11, nevicate molto deboli solo tra le ore 00 e le ore 09, prevalentemente sui settori centro-orientali (accumuli massimi di 3-7 cm oltre i 500 metri su Oltrepò Pavese e Prealpi Centro-Orientali). Zero termico nella notte compreso tra 400 e 800 metri, dal mattino in salita ovunque a 1000-1200 metri; dal pomeriggio variabile tra 1300 e 1900 metri. In concomitanza al transito della debole perturbazione da sudovest, rinforzi di vento su pianura orientale ed Oltrepò pavese, più probabili tra le ore 18 di stasera e le ore 04 di domani 20/11: velocità medie orarie massime comprese tra 20 e 30 km/h, con raffiche fino a 35-50 km/h.