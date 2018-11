Crollano le temperature, arrivano le prime nevicate a bassa quota

L'atteso fronte di aria fredda proveniente dall'Europa nordorientale è giunto sulle regioni dell'Italia settentrionale.

È in atto in queste ore un peggioramento della situazione climatica anche nel nostro territorio, con un sensibile abbassamento delle temperature, intorno ai 2-3° C (e sotto lo zero in diversi comuni della Valsassina e della Valle San Martino). Primi fiocchi di neve a quote non elevate, intorno ai 400-500 metri.

Nella giornata di martedì è comunque atteso dai meteorologi un lieve miglioramento della situazione, con schiarite che dovrebbero durare sino a venerdì, quando è prevista una nuova perturbazione che porterà soltanto pioggia. Le temperature, infatti, sono destinate a risalire di qualche grado già da mercoledì.