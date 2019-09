Weekend perturbato, poi una settimana variabile per entrare nell'autunno

Sarà un fine settimana deludente dal punto di vista meteorologico. A farla da padrona sarà una consistente nuvolosità che aumenterà a partire dalla giornata di domenica 22 settembre, quando anche sul Lecchese arriverà una perturbazione che porterà precipitazioni fino a martedì.

La settimana proseguirà all'insegna della variabilità, con ulteriori precipitazioni che si alterneranno a giornate soleggiate e ventose. Piogge consistenti potrebbero tornare nell'ultimo weekend di settembre.

Per quanto riguarda le temperature, nel corso della prossima settimana le massime si manterranno sui 22-23° C, in linea con il periodo; un calo si registrerà poi a inizio ottobre, quando anche le minime si attesteranno su valori autunnali intorno ai 10 C.