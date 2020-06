Prima settimana d'estate, anche nel Lecchese arriva subito il caldo

Arriva l'estate e puntuale arriva il caldo. Per la prima volta quest'anno, infatti, la colonnina di mercurio è destinata a salite stabilmente attorno ai 30 gradi.

Oggi e domani, lunedì e martedì, le giornate migliori dopo il vento domenicale che ha contribuito a schiarire il cielo: sole e caldo, dunque, fino a mercoledì, quando qualche nuvola farà capolino regalando una prosecuzione di settimana un po' meno serena ma comunque godibile. Venerdì possibili precipitazioni sparse e temporali che potrebbero verificarsi anche durante il weekend.

Le temperature massime, come scritto, sono in rialzo già dalla giornata di lunedì e oscilleranno tra 28 e 30° C, mentre le minime si attesteranno attorno ai 20° C.