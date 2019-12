Splende il sole sul Lecchese. Attenzione in montagna: massimo pericolo valanghe

Dopo le piogge che hanno martellato incessantemente il territorio per una decina di giorni, anche sul Lecchese torna a splende il sole.

Nella giornata di oggi, domenica, si consoliderà il miglioramento avvenuto sabato pomeriggio. L'alta pressione insisterà sul Lecchese per quasi tutta la settimana, con qualche sporadico annuvolamento. Le temperature saranno in aumento, con massime intorno ai 15° C decisamente fuori stagione.

Soccorso alpino e Arpa Lombardia mettono in guardia gli escursionisti e gli scialpinisti: solo per oggi, domenica, è previsto infatti il massimo rischio di valanghe sulle nostre montagne, il "4".

Grado di pericolo 4: forte

In diminuzione. I recenti lastroni di media o debole coesione, in lento consolidamento, potranno cedere ancora spontaneamente o alla sollecitazione di singoli escursionisti (scialpinisti, ciaspolari, sciatori fuoripista). Le valanghe spontanee, meno diffuse, potranno assumere ancora dimensioni da grandi a molto grandi. Alle fasce altimetriche medio-basse, il manto nevoso, indebolito manterrà attivo il movimento di masse nevose per l'intero spessore.