La primavera nel Lecchese inizia nel segno di nuvole e freddo

La settimana, terza di quarantena per via dell'emergenza da virus Covid-19, è iniziata all'insegna di un cielo estremamente nuvoloso. Residue precipitazioni si verificheranno in giornata a ridosso dei rilievi, con schiarite in pianura e in Valtellina. Il miglioramento vero si avrà da martedì 24 marzo, ma da metà settimana è previsto un nuovo peggioramento che potrà portare ulteriori precipitazioni, gelate e persino nevicate in quota.

Le temperature sono in calo, sia le minime sia le massime, attestate tra 7° e 10° C. Da giovedì la colonnina di mercurio tornerà a risalire fino a valori più in linea con il periodo di inizio primavera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo è in calo il vento che ha spirato con vigore durante la notte. Da sabato 21 marzo è stata in vigore un'allerta meteo di colore giallo, ovvero criticità ordinaria, per vento forte, sulle zone di pianura della regione, compreso il Lecchese. Il bollettino è scaduto alle ore 10 di oggi, lunedì 23 marzo.