Vento e sole: sarà una settimana di bel tempo sul Lecchese

Sarà una settimana di bel tempo sulla Lombardia, complice l'espasione dell'alta pressione dal Nord Africa e dall'oceano Atlantico verso l'Europa occidentale. Bel tempo e sole garantiti almeno sino al prossimo weekend.

La giornata di oggi, domenica 24 maggio, si presenta molto ventosa in gran parte del territorio, in particolare sul lago. I venti resteranno mediamente sostenuti sino a mercoledì. Le temperature massime sono in lieve calo oggi, ma fra lunedì e mercoledì si attesteranno fra i 26 e i 28° C, mentre da metà settimana caleranno di un paio di gradi, restando comunque sui livelli stagionali.