Scatta l'allerta per vento forte sul Lecchese, calano le temperature

Addio alle temperature di fine primavera, quasi estive, saggiate anche nello scorso weekend. Torna il freddo sull'Italia. Una corrente proveniente dal Nord Europa si sta abbassando sul Mediterraneo portando un calo termico, atteso dalla serata di lunedì 25 marzo. A portare il cambiamento meteo sarà un vento robusto, per il quale è scattata l'allerta.

La Protezione civile di Regione Lombardia ha infatti diramato un bollettino di colore arancione ("rischio moderato") per i territori di Lario e Prealpi che entrerà in vigore oggi, lunedì, a mezzogiorno fino a prossimo aggiornamento.

Il cielo cont‌inuerà a essere prevalentemente sereno anche nei prossimi giorni, e per tutta la settimana sul Lecchese. Qualche annuvolamento notturno, con possibilità di isolati rovesci e nevicate in prossimità delle Alpi di confine.

Le temperature caleranno da martedì, portandosi decisameemtne più in linea con le medie stagionali: le massime si attesteranno infatti fra i 15 e i 17° C, le minime tra 0° e 5° C.

La previsione per martedì 26 marzo 2019

Tempo Previsto: nella notte, in concomitanza con l'entrata dei venti da est, possibile qualche isolato rovescio su pianure. Al mattino qualche nube su area meridionale ed orientale della regione in diradamento e qualche addensamento senza precipitazioni su Alpi di confine. Cielo poco nuvoloso altrove. In giornata cielo poco nuvoloso ovunque.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 15 e 17°C. Minime in calo e comprese tra 0 e 5°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venti: su pianure da moderati a deboli orientali. In montagna (circa 2000 m): forti settentrionali. (da Centro meteo lombardo)