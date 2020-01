Inizio settimana coperto, poi cielo sereno e temperature primaverili

Non sarà una settimana completamente serena sul nostro territoprio dal punto di vista meteorologico, anche se le temperature resteranno miti per il periodo invernale.

Dal pomeriggio di oggi, lunedì 27 gennaio, la nuvolosità aumenterà in virtù di una vasta area depressionaria in transito dal Nord Europa verso sud. In serata possibili deboli precipitazioni sui settori prealpini, in estensione alla pianura. Cielo coperto sino a martedì sera, quando le prime schiarite dovrebbero riportare il sole.

Intorno a metà settimana è previsto un sensibile incremento delle massime, ben oltre i 10° C in pianura, con anomale - per la stagione - punte di 15° nel prossimo weekend. Altro che i tradizionali "Giorni della merla" che una volta avrebbero portato il freddo pungente.