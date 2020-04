Previsioni del tempo: sul Lecchese tornano rovesci e temporali

Maltempo in arrivo a Lecco. Se la settimana è iniziata con un clima relativamente stabile sul territorio lecchese, da martedì 28 aprile una perturbazione proveniente dalla penisola iberica cambierà la situazione, portando variabilità per mercoledì e giovedì e un generale livellamento delle temperature su medie stagionali.

Da domani si avrà un cielo molto nuvoloso, schiarite previste soltanto sulla bassa Padana. Pioggia in mattinata sui rilievi e sulle Prealpi, con possibilità di temporali nel pomeriggio. Le massime saranno in calo, sui 17° C.

Mercoledì generale nuvolosità con qualche rovescio sparso in prossimità dei rilievi, miglioramento a partire dalla serata. Le temperature risaliranno. Il maltempo, tuttavia, è destinato a durare anche nella giornata di giovedì, quando sono previsti nuovi temporali. Da venerdì il vento dovrebbe portare con sé schiarite per il fine settimana.