Weekend variabile, poi tornerà il sole con temperature più autunnali

Sarà un weekend all'insegna della variabilità. Le previsioni indicano per sabato 28 e domenica 29 settembre una prevalenza di cielo nuvoloso con locali aperture. Una situazione che si protrarrà sino a martedì, quando anche sul nostro territorio potrebbero arrivare precipitazioni di carattere temporalesco.

Dalla giornata di mercoledì tornerà una prevalenza di alta pressione con un abbassamento delle temperature massime, attualmente sopra la media stagionale (23-24° C) e da metà settimana in avanti decisamente più autunnali: la colonnina di mercurio si stabilizzerà infatti sui 18-19° C.