Previsioni del tempo nel Lecchese: fine settimana all'insegna della variabilità

Un vortice depressionario in arrivo dall'Europa orientale sta influenzando il clima sul nostro territorio, e così sarà sino a domenica. Si preannuncia dunque un weekend all'insegna della variabilità.

Venerdì 29 maggio si concluderà con possibili temporali nelle ore pomeridiane. Le temperature massime sono in calo, attorno ai 21-22° C. La giornata di sabato 30 non sarà troppo diversa, con cielo abbastanza sgombro nelle ore del mattino e generale peggioramento nel corso del pomeriggio; possibili piovaschi specie in pianura.

Domenica 31 maggio il tempo promette un leggero miglioramento, con rovesci in esaurimento al mattino e schiarite nelle ore pomeridiane. Le temperature minime scenderanno ma le massime sono destinate a risalire, venti deboli.