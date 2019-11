Previsioni: il sole torna a illuminare anche il Lecchese

La lunga fase autunnale di pioggia e maltempo dovrebbe essere alle spalle. Da oggi, venerdì, è in atto un deciso miglioramento a livello meteorologico anche sul nostro territorio.

Sole e cielo sereno caratterizzeranno la giornata di sabato e gran parte della prossima settimana, con l'unica eccezione di domenica, quando il rapido transito di una perturbazione porterà ancora pioggia intermittente al mattino e sostenuta nelle ore pomeridiane.

Le temperature, però, sono destinate a calare fra domenica e lunedì: le massime si attesteranno sui 9-10° c, le minime intorno ai 3-4°C in pianura, riportandosì così in linea con i valori del periodo.