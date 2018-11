Nuova perturbazione sul Lecchese, ma finalmente "soft"

Sono state revocate, finalmente, le allerte per il maltempo emesse dalla Protezione civile regionale che nei giorni scorsi hanno tenuto col fiato sospeso i lecchesi, trovando purtroppo conferma negli eventi atmosferici che fra lunedì e martedì hanno prodotto innumerevoli danni.

Nessun rischio persiste a livello idraulico, idrogeologico o per vento forte nei prossimi giorni nel nostro territorio.

Nel weekend, dopo le parziali schiarite di oggi, un'altra perturbazione approccerà la penisola, soprattutto le regioni nord-occindentali. Gli eventi, però, saranno molto più miti rispetto all'ondata eccezionale di maltempo dei giorni scorsi.

Sabato a Lecco prevista pioggia debole intermittente sin dalla mattinata, aperture in serata che dovrebbero garantire una domenica nuvolosa ma senza precipitazioni. Le temperature massime, che sabato oscilleranno fra i 13° e i 14° C, risaliranno nella giornata del 4 novembre sopra la media stagionale, attorno ai 18° C.