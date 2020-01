Fine settimana con annuvolamenti, poi il sereno e un rialzo termico

Che tempo farà a Lecco per il weekend? Sarà sereno, ma con annuvolamenti. Dalla mattina di sabato 1° febbraio sui rilievi prealpini transiteranno innocue velature, mentre in pianura il cielo resterà coperto con locali pioviggini o deboli piogge. Peggioramento nel corso del pomeriggio.

Domenica 2 febbraio sarà caratterizzata da annuvolamenti nel corso di tutta la giornata, mentre da lunedì il cielo dovrebber tornare a riaprirsi grazie ad ampie schiarite.

Le temperature resteranno decisamente miti per il periodo invernale, con minime fra 3 e 7° C e massime oltre i 10° C. Nel corso della settimana prossima, invece, saranno destinate ad aumentare, superando anche i 15° C.