Weekend tra sole e pioggia: scatta l'allerta della Protezione Civile lombardia

Sarà un fine settimana decisamente ballerino quello che vivremo nel Lecchese. Le previsioni del tempo, infatti, mettono in luce l'arrivo di un'instabilità che mollerà la sua presa solamente nella giornata di sabato 7 settembre. A confermarlo è anche l'allerta annunciata dalla Protezione Civile di Regione Lombardia: secondo l'organismo sarà necessario prestare particolare attenzione (codice giallo, criticità ordinaria) per dissesto idrogeologico, vento forte e temporali forti.

Le previsioni del tempo

Secondo 3bMeteo.com, venerdì 6 settembre i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3000 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

sabato 7 settembre i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3400 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Secondo il Centro Meteorologico Lombardo, domenica 8 settembre dalla nottata sui rilievi il cielo sarà nuvoloso o coperto, con locali piogge deboli/moderate o rovesci sparsi, nella pianura centrale possibile formazione di rovesci o temporali in traslazione entro il mattino sulla pianura orientale. Tra pomeriggio e sera sull'intera regione si verificheranno gli ultimi fenomeni sparsi seguiti da ampie schiarite. Temperature: Minime comprese tra 13/17 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 17/21 gradi. Venti: In pianura venti deboli-moderati da sudovest in rotazione da sud-est in serata, in quota venti deboli-moderati da sud-ovest in rotazione da sud-est in serata.