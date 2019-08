Ferragosto con qualche nuvola sul Lecchese, poi un super weekend

A livello climatico sarà un Ferragosto altalenante. Le previsioni meteo per domani, giovedì 15 agosto 2019, non sono infatti beneauguranti. I tanti turisti e i bagnanti che prenderanno d'assalto i nostri paesi, di lago e montagna, non avranno un cielo sereno da mattina a sera, ma piuttosto nuvolosità diffusa con locali aperture.

Anche durante il pomeriggio il cielo rimmarrà leggermente velato; soltanto nella notte fra giovedì e venerdì si assisterà un deciso rasserenamento.

Le temperature saranno però gradevoli: intorno ai 20° C in mattinata, quasi 26° nel pomeriggio e tasso di umidità nella media. Venti nella media o assenti.

Se Ferragosto non sarà il massimo della bellezza, meteorologicamente parlando, meglio andrà nel weekend: da venerdì a domenica si prevede sole e cielo sgombro con massime che risaliranno fino a 30° C. A inizio setteimana prossima una mini-ondata di caldo africano riporterà l'attenzione sull'afa, tuttavia sarà un evento di breve durata.