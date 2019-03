Da metà settimana, finalmente, torna la pioggia sul Lecchese

Il bel tempo sul Lecchese è destinato a durare ancora poco. Da martedì, infatti, il clima cambierà con l'arrivo di una perturbazione che porterà, finalmente, la pioggia per più giorni di seguito, almeno fino al prossimo weekend. In calo anche le temperature, che potranno scendere a 10° C di massima, decisamente sotto media per il periodo. Rovesci intermittenti con una discreta quantità di acqua sono previsti nella giornata di giovedì.

La previsione per lunedì 1 aprile 2019

Tempo Previsto: Dapprima ancora cielo poco nuvoloso o in parte nuvoloso con frequenti passaggi di nubi alte cirriformi specie su Lombardia centro-Est e Valtellina. Dal tardo pomeriggio arrivo di nuvolosità medio-alta su Lombardia Ovest sempre più estesa con cielo irregolarmente nuvoloso. Addensamenti cumuliformi lungo i rilievi delle Orobie e del Bresciano, ove non si esclude qualche raro ed occasionale piovasco. Solo su basso Bresciano, Cremonese e Mantovano ancora in prevalenza poco nuvoloso.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 18-22°C. Minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 6 e 11°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venti: Al piano: brezze da deboli a sostenute: la notte da NE ed in seguito dal settore EST con raffiche fino a 25-30Km/h.

In quota: attorno a 1.500 metri venti deboli/moderati da ESE (attorno a 40-45Km/h); attorno a 3.000 metri per lo più deboli dapprima da SE, in rotazione a SSW in serata su Alpi e Lombardia Ovest. (da Centro Meteo Lombardo)