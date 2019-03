Dopo mesi torna finalmente la pioggia anche sul Lecchese

Finalmente la pioggia. Dopo un periodo lunghissimo di bel tempo e stabilità, che ha prodotto un caldo decisamente fuori stagione e aumentato il rischio incendi (elevato a codice rosso, rischio "elevato"), una perturbazione è destinata a fare capolino sul nostro territorio da lunedì, portando finalmente precipitazioni moderate, che torneranno ad affacciarsi con intermittenza verso la fine della settimana. In lieve calo le massime, sempre sopra la media stagionale ma con meno evidenza.

La situazione meteo di lunedì 4 marzo

Tempo Previsto: fin dal mattino nuvoloso sui settori occidentali della regione e su Alpi e Prealpi. Maggiori aperture sui settori pianeggianti sud-orientali. Nel corso della tarda mattinata primi fenomeni su Alpi e Prealpi in particolare centro orientali con piogge deboli o a tratti moderate. Fenomeni assenti sulle pianure fino a mezzogiorno a parte qualche possibile isolata breve e debole pioggia sui settori pianeggianti nord occidentali della regione. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni sui monti e piogge e rovesci dapprima sulle pianure occidentali in spostamento verso quelle centrali e in maniera più locale poi su quelle orientali. Qualche rovescio nel tardo pomeriggio anche su Oltrepò Pavese e Piacentino. Su Alpi e Prealpi qualche nevicata oltre i 1.600 mt. Fenomeni assenti o irrisori sul Mantovano e basso Cremonese. Dalla tarda serata e nella notte tempo in miglioramento ovunque.

Temperature: minime in pianura comprese generalmente tra i 3/5°C. Valori fino a 5/6°C sulle pianure occidentali. Massime comprese tra gli 11/13°C sui settori occidentali di pianura e sulle zone pedemontane. Altrove sulle pianure centrali e orientali valori fino a 13/15°C.

Venti: deboli con locali rinforzi e di direzione variabile in pianura fino al mattino. Dal pomeriggio generale intensificazione della ventilazione sia in montagna che sulle pianure (dal Centro Meteo Lombardo).