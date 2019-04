Da mercoledì clima instabile, piovaschi e schiarite. Temperature in calo

Sarà una settimana all'insegna della variabilità. Il clima, infatti, si annuncia instabile a partire da mercoledì.

Oggi, lunedì, giornata in prevalenza serena con massime in lieve aumento che si assesteranno fra i 18 e i 20° C. Da martedì è previsto qualche annuvolamento sulla fascia prealpina, con possibilità di deboli rovesci. Da metà settimana in avanti si assisterà a un peggioramento con giornate marcatamente instabili nelle quali si alterneranno piovaschi e schiarite, con deboli nevicate sui 1.700-1.800 metri. Le massime scenderanno fra i 14° e i 16° C. Al momento le previsioni per il prossimo weekend non garantiscono bel tempo.

Le previsioni per martedì 9 aprile 2019

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sulla bassa pianura occidentale, parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul resto della regione con la possibilità di qualche breve rovescio su Prealpi, Bergamasca e zona Garda. Qualche debole nevicata sulle Alpi oltre 1.700 metri.

Nel pomeriggio prosegue una situazione instabile su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana centro-orientale con qualche breve e sporadico rovescio; più soleggiato sull'estremo ovest della regione. In serata poco nuvoloso sui settori occidentali, nuvoloso altrove con qualche breve piovasco in zona Garda e sulla pianura orientale.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9° C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 17 e 19° C. Zero termico stabile e intorno a 2.000 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli variabili a tutte le quote con qualche rinforzo da est sui settori orientali (dal Centro Meteo Lombardo).