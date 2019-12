Torna la pioggia sul Lecchese. Attenzione: rischio valanghe in quota

Sarà una domenica all'insegna della nuvolosità, con poche possibilità di vedere il sole fare capolino nei cieli lecchesi. Dalla serata arriveranno le prime piogge che faranno compagnia per tutta la settimana alle porte.

Precipitazioni sono attese infatti almeno sino a venerdì, particolarmente intense nella giornata di martedì. Le temperature sono invece in netto rialzo, con massime che si attesteranno sugli 11-12° C. Per Natale al momento è probabile un clima sereno con temperature decisamente fuori stagione.

Pericolo valanghe: moderato

Sulle nostre montagne è attiva l'allerta moderata per valanghe e si consiglia dunque grande prudenza. Neve ventata, con temperature in aumento.

In quota saranno presenti numerosi lastroni di media o elevata coesione, dovuti principalmente al fortissimo vento dei giorni scorsi. Sarà possibile provocarne il distacco generalmente con forte sovraccarico. Il manto nevoso sarà irregolarmente distribuito e caratterizzato da croste superficiali da vento. Alle fasce altimetriche più basse permarrà il problema degli scorrimenti di fondo, dovuti principalmente allo scivolamento delle neve umida sul suolo non rigelato.