Settimana con clima variabile, le temperature massime crollano da martedì

L'inizio settimana è caratterizzato dal bel tempo e da temperature ancora una volta molto elevate per la stagione, più tipiche di aprile che di metà febbraio. Dalla serata di oggi, lunedì 24, aumenterà tuttavia la nuvolosità con il transito di una perturbazione proveniente dal Nord Europa.

Martedì il cielo sarà coperto su tutto il territorio con possibilità di deboli precipitazioni sparse e qualche fiocco di neve sulle Alpi oltre i 1.400 metri. Da metà settimana il clima sarà variabile, con parziali annuvolamenti e possibilità più concrete di pioggia verso il prossimo weekend.

Le temperature massime cominceranno a scendere da martedì, riportandosi in poche ore a livelli più consoni al periodo invernale: in 48 ore si attende un calo termico stimabile anche in 10° C.

Nel frattempo i venti sono in rinforzo: dalle ore 18 di domenica sera è infatti in vigore - sino alle 18 di oggi, lunedì 24 febbraio - l'allerta per vento forte, di colore giallo (criticità ordinaria) sul territorio di Lario e Prealpi.