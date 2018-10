Forte maltempo nel Lecchese: è allerta a oltranza

Come annnciato, sull'Italia, dal weekend, un'intensa perturbazione sta portando abbondanti piogge. Da sabato a lunedì non mancheranno i disagi. La Lombardia settentrionale sarà coinvolta in pieno dall'ondata di maltempo, attesi accumuli pluviometrici che lunedì sera, quando la perturbazione dovrebbe attenuarsi, potrebbe avere superato i 400 mm di precipitazioni in alcune aree del territorio.

Nella giornata di sabato a Lecco è prevista pioggia sin dal mattino, con intensificazione in serata e una previsione di 40 mm con venti fino a 17 km/h. La situazione di criticità proseguirà sino a domenica mattina. Le prime schiarite dovrebbero verificarsi nella serata del 28 ottobre. La prossima settimana sarà comunque perturbata con possibilità di forti piogge.

Le temperature sono in costante calo: le massime si attesteranno sui 14°-15°, allineandosi finalmente alle medie del periodo autunnale.

Allerta meteo: codice arancione

La Protezione Civile della Regione Lombardia ha diramato un'allerta di codice arancione (criticità moderata) per il rischio idrogeologico e rischio idraulico nella zona IM-05 (Lario e Prelpi Occidentali): l'allerta sarà a oltranza e soggetta a un aggiornamento che verrà effettuato in un secondo momento.

Varie squadre di volontari sono state preallertate e convocati per una riunione volta a ridurre i disagi dettati dal maltempo.