Forte ondata di maltempo in arrivo nel Lecchese dal weekend

In arrivo sull'Italia, dal weekend, un'intensa perturbazione che porterà abbondanti piogge. Da sabato a lunedì non mancheranno i disagi. La Lombardia settentrionale sarà coinvolta in pieno dall'ondata di maltempo, attesi accumuli pluviometrici che lunedì sera, quando la perturbazione dovrebbe attenuarsi, potrebbe avere superato i 400 mm di precipitazioni in alcune aree del territorio.

Nella giornata di sabato a Lecco è prevista pioggia sin dal mattino, con intensificazione in serata e una previsione di 40 mm con venti fino a 17 km/h. La situazione di criticità proseguirà sino a domenica mattina. Le prime schiarite dovrebbero verificarsi nella serata del 28 ottobre. La prossima settimana sarà comunque perturbata con possibilità di forti piogge.

Le temperature sono in costante calo: le massime si attesteranno sui 14°-15°, allineandosi finalmente alle medie del periodo autunnale.

Resta in vigore l'allerta per incendi boschivi

Nel frattempo, in attesa delle intense precipitazioni previste, continua a essere in vigore l'allerta della Protezione civile della Regione Lombardia sul rischio di incendi boschivi nella zona del Lario. Nei giorni scorsi le fiamme hanno colpito anche il nostro territorio, in particolare a Vendrogno ma anche nel Galbiatese.