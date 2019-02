La neve è già un ricordo: settimana di sole e temperature in rialzo

Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il Nord Italia si sta spostando a Sud. Al Nord, dopo la neve, la pioggia e il vento di domenica, spazio al sole.

Sul Lecchese oggi, lunedì, cielo sereno e temperature in netto rialzo, fino a 10° C di massima. Questa stabilità dovrebbe protrarsi sino al weekend, in cui potrebbe arrivare una nuova perturbazione.

Le previsioni per lunedì 4 febbraio

Tempo Previsto: fino al primo mattino residua nuvolosità specialmente sui settori centro-orientali della regione, con residui locali rovesci durante la notte. In giornata prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. In serata formazione di banchi di nebbia sulle medio-basse pianure.

Temperature: stazionarie nelle minime, in lieve o moderato rialzo nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra -2 e 2°C (con punte fino a 4-5°C nelle zone densamente urbanizzate, in prossimità degli specchi lacustri e nelle zone interessate da residui refoli favonici o da nubi ancora compatte, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 7 e 10°C. Locali punte fino a 11-12°C sul medio Comasco e nel Varesotto. Zero termico in moderato calo e intorno a 1.200 mt nelle ore centrali del giorno.

Venti: in pianura inizialmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulla Lombardia occidentale, tendenti a disporsi da Est nel corso della mattinata. Sui restanti settori di pianura venti deboli variabili, tendenti a disporsi da Est entro la mattinata. A 1.500 mt deboli da Est-Nord/est. A 3.000 mt deboli da Nord/est.

(Centro Meteo Lombardo)