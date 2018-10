Lunedì di pioggia, ma la settimana si annuncia mite e soleggiata

Una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico è arrivata sul nostro Paese, portando con sé una fase di instabilità meteorologica e il calo delle temperature. Ma il Lecchese sarà soltanto sfiorato.

Il peggioramento è in atto sin dalla notte fra domenica e lunedì, e proprio la giornata odierna sarà caratterizzata da cielo coperto e pioggia che andrà intensificandosi nel corso del pomeriggio. In serata è poi previsto un progressivo miglioramento.

La perturbazione lascerà il posto da martedì a un cielo prevalentemente sereno, con temperature minime in calo - arriveranno fino a 10° C - ma massime che potranno giungere a 20° C, regalando così godibili giornate autunnali. Un nuovo peggioramento non è previsto prima del prossimo weekend.