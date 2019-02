Alta pressione attiva sul Lecchese: fine settimana sereno e caldo

Sarà un fine settimana meteorologicamente splendido quello che accompagnerà il weekend nel Lecchese. L'alta pressione, infatti, manterrà veramente alte le massime su tutto il nostro territorio: si toccheranno e supereranno i quindici gradi nelle ore più calde della giornata, mentre le minime non dovrebbero scendere sotto i quattro. Il cielo sarà complessivamente sereno per tutte le prossime settantadue ore e il fenomeno dovrebbe proseguire anche per tutta la settimana entrante. La quota dello zero termico è fissata a ottocento metri di altitudine durante la notte e poco oltre i tremila durante la giornata.

Le previsioni per il fine settimana a cura del Centro Meteo Lombardo

Venerdì 15 febbraio 2019

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Possibile qualche banco di nebbia nottetempo ed al primo mattino sulle basse pianure. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 13 e 15°C. Minime stazionarie e comprese tra -3 e 4°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli da ovest con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 m): da moderati settentrionali a deboli/moderati orientali.

Sabato 16 febbraio 2019

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Possibile qualche banco di nebbia nottetempo ed al primo mattino sulle basse pianure. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 13 e 15°C. Minime stazionarie e comprese tra -3 e 4°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli da ovest con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 m): deboli di direzione variabile

Domenica 17 febbraio 2019

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Possibile qualche banco di nebbia nottetempo ed al primo mattino sulle basse pianure. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 13 e 15°C. Minime stazionarie e comprese tra -3 e 4°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli da ovest con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 m): deboli meridionali.