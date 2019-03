Da lunedì tornano sole e bel tempo, ma anche l'allerta vento forte

Dalla serata di domenica sono attese schiarite dopo le deboli piogge cadute sul nostro territorio in questa domenica 17 marzo 2019.

Da lunedì 18 è atteso un progressivo miglioramento con il ritorno di un clima stabile, sole e temperature ancora in risalita. A inizio settimana saranno miti, per poi aumentare e toccare i 18° C, una condizione già primaverile.

Nel frattempo la Protezione civile di Regione Lombardia ha diramato un'allerta per vento forte di colore giallo, indicando un rischio "ordinario" sul territorio del Lario.

La previsione per lunedì

Tempo Previsto: coperto nella notte. Nella notte su lunedì passaggio di qualche rovescio su Alpi, Prealpi e pianure pedemontane. Deboli nevicate oltre i 1.800-2.000 metri, ma con accumuli comunque non rilevanti.Schiarite al mattino a partire dalle zone alpine e dalla Lombardia occidentale, con ritorno di condizioni soleggiate ovunque dal pomeriggio, fatta salva locale instabilità nei settori centro-orientali della regione con isolati rovesci. Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso ovunque.

Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione tra 5/8 °C e massime in lieve diminuzione in pianura tra 11/15°C localmente fino a 17°C per temporanee condizioni favoniche.

Venti: in pianura deboli orientali tra la notte e il primo mattino, moderati o forti da nord nel pomeriggio, a 2.000 metri moderati da sud-ovest fino al mattino, moderati o forti da nord dal pomeriggio, a 3.000 metri moderati da sud-ovest al mattino, moderati o forti da nord dal pomeriggio.

(dal Centro Meteo Lombardo)