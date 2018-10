Temperature in calo e vento: dal fine settimana arriva il vero autunno

Una domenica sera decisamente più fredda e ventosa ha determinato un cambio di clima. Il calo delle temperature è deciso anche sul Lecchese, rispetto alle ultime settimane di caldo superiore alle medie stagionali.

Nelle prossime ore questo nucleo di aria fredda si sposterà verso il Centro-Sud dell'Italia, portando con sé maltempo e anche le prime nevicate in quota.

Da lunedì, nel nostro territorio avremo cielo sereno o velato con abbassamento delle minime, che scenderanno sotto i 10° C. Le massime saranno in linea con i valori autunnali, attestandosi sui 17-18° C.

Mercoledì dovrebbe rappresentare un'eccezione, con venti di scirocco che alzeranno improvvisamente le temperature. Nel prossimo fine settimana è tuttavia in arrivo una perturbazione che porterà, dopo diverso tempo, pioggia e temporali, segnando - finalmente - il vero ingresso della stagione autunnale.