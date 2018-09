Allerta per il vento forte fino a mezzogiorno: con sé porta l'autunno

L'autunno sta arrivando. E non soltanto per il calendario. Finalmente, anche per il clima.

Un profondo vortice di bassa pressione, che porterà con sé aria fredda, sarà attivo nel corso della settimana sull'Europa settentrionale, spingendo il fronte verso sud. L'Italia sarà così interessata da una certa instabilità sui settori orientali e sulle isole maggiori.

In corso c'è, come si può notare in queste ore anche nel Lecchese, un transito di aria fredda con venti piuttosto robusti. Al punto che fino a mezzogiorno del 24 settembre è attiva l'allerta diramata dalla Protezione civile di Regione Lombardia.

Nella giornata di oggi, lunedì, sole e cielo limpido con il vento che andrà smorzandosi nel corso del pomeriggio. Se le temperature massime si attesteranno sui 24° C, da domani, martedì, la colonnina di mercurio scenderà sino a 19° C a causa del passaggio dell'aria fredda. Un leggero rialzo, in linea con la stagione, si verificherà da giovedì sino al prossimo weekend.

Tutta la settimana, dunque, sarà soleggiata con pochissime nubi all'orizzonte e temperature miti e godibili.