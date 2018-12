L'inverno va in pausa: sul Lecchese sole e temperature miti fino a domenica

L'inverno si prende una pausa. Sarà breve, ma riporterà le temperature a livelli tipicamente autunnali. Questo per via di un ritorno di una corrente anticiclonica che porterà, dal pomeriggio di lunedì, ampie schiarite su tutto il Nord Italia, con sole e massime fino a 12° C.

A Lecco il cielo tornerà a velarsi nella serata di oggi, 3 dicembre, con possibilità di pioviggine in tarda serata. Dalla notte, però, sono previste nuovamente schiarite. Il bel tempo dovrebbe perdurare sul nostro territorio per tutta la settimana.

La colonnina di mercurio salirà ancora da domani, sino a 15° C, attestandosi su valori miti fino domenica. La "pausa" dell'inverno dovrebbe concludersi all'inizio della prossima settimana.