Caldo e temporali: in arrivo una settimana tipicamente estiva nel Lecchese

Si preannuncia essere una settimana decisamente variegata, dal punto di vista del clima, quella appena iniziata nel Lecchese. Stando alle previsioni fornite dal Centro Meteorologico Lombardo e dal portale 3bMeteo.com, infatti, caldo e temporali si alterneranno da lunedì a venerdì, con il verosimile annuncio, nei prossimi giorni, di allerte meteo da parte della Protezione Civile in seno a Regione Lombardia.

Lunedì 5 agosto

Tempo Previsto: - Al mattino presto in parte nuvoloso o a tratti velato per il transito di nuvolosità medio-alta in particolare sulla Lombardia Est.

- Da metà giornata abbastanza soleggiato ed in pianura persistenza di passaggi di nubi in altitudine. Lungo le Alpi e le Prealpi attività cumuliforme e passaggi nuvolosi più importanti, ma solo qualche raro piovasco lungo il settore retico del Valtellinese.

- In serata lungo la fascia alpina e prealpina nuvolosità variabile con addensamenti più frequenti su Alta Valtellina, Val Seriana ed alta Valle Camonica, dove saranno possibili alcuni rovesci. In pianura sempre poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso.

Temperature: valori minimi pressochè stazionari compresi tra 18/20°C (fino a 22°C nelle aree urbane); valori massimi in lieve aumento con punte tra 31/34°C.

Venti: - in pianura brezze per lo più deboli o a tratti sostenute fino all'alba da NE, in giornata dapprima dall'EST con progressiva rotazione a SW.

- A 1500m venti per lo più deboli da WNW, dal pomeriggio a tratti anche moderati con rotazione a SSW con punte attorno a 30Km/h.

- A 3000m per tutto il giorno vento moderato da WNW con punte attorno a 40-50Km/h.

Martedì 6 agosto

Tempo Previsto: - Fino alla tarda mattinata cielo poco nuvoloso o in parte nuvoloso con annuvolamenti più frequenti lungo la fascia alpina e prealpina di Varesotto, Comasco, Lario e Valtellina.

- Dal pomeriggio su Alpi, Prealpi ed alta pianura nuvolosità irregolare con moderata attività cumuliforme con alcuni rovesci anche a carattere temporalesco specialmente dal tramonto. Fenomeni più consistenti tra Comasco, Lecchese, Alto Lario e Valchiavenna. Possibili episodi di grandine di piccole dimensioni. In pianura prevalenza del sole; solo a sera in parte nuvoloso o a tratti nuvoloso con qualche rovescio o colpo di tuono anche su Brianza, alto Milanese e pedemontana bergamasco-bresciana.

Temperature: valori minimi stazionari o in lieve aumento compresi tra 19/21°C (fino a 23°C nelle aree urbane); valori massimi in lieve flessione con punte tra 29/32°C.

Venti: - in pianura dapprima brezze per lo più deboli dall'OVEST; in giornata brezze più sostenute dal settore SUD. Colpi di vento dutante i temporali.

- A 1500m venti da deboli a moderati dal settore SUD con punte fino a 55Km/h sull'area appenninica.

- A 3000m per tutto il giorno vento moderato o a tratti forte dal settore SW con punte attorno a 60-70Km/h.

Mercoledì 7 agosto

Tempo Previsto: - Nella notte ed al mattino sulla Lombardia Ovest e sulla Valtellina nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci che dall'alba tenderanno a concentrarsi sul Verbano, Alto Varesotto e Canton Ticino. Altrove ancora in parte nuvoloso con prevalenza del sole.

- Dal pomeriggio progressivo addendamento della nuvolosità cumulifome e lungo la fascia alpina e prealpina e fascia pedemontana rovesci o temporali isolati. Sulla pianura nuvolosità variabile ed in parte soleggiato con probabile temporaneo sconfinamento o estensione dei rovesci temporaleschi in particolare sulla Lombardia Ovest.

Temperature: valori minimi stazionari ed oscillanti tra 19/21°C (fino a 23°C nelle aree urbane); valori massimi in lieve flessione con punte tra 25/28°C, fino a 30°C sulla Lombardia Est.

Venti: - in pianura dapprima brezze deboli o tratti sostenute da settore EST; solo a sera rotazione delle correnti a NW. Colpi di vento dutante i temporali.

- A 1500m vento moderato tra SUD e SW, tende a ruotare a NNW in serata con punte fino a 40-50Km/h.

- A 3000m per tutto il giorno vento moderato o a tratti forte dal settore SW con punte attorno a 70Km/h.

Giovedì 8 e venerdì 9 agosto

Volgendo lo sguardo verso il finire della settimana, la giornata di giovedì (attendibilità 60-70%) dovrebbe presentare un clima mite (20° di minima e 28° di massima) e l'assenza di precipitazioni, mentre quella di venerdì (attendibilità 50%) caldo percepito intenso (fino a 37°, 30° segnalati dalla colonnina di mercurio) e un leggero vento (7km/h).